Supplenze | algoritmo bocciato Illegittima l’esclusione anche per le sedi espresse Tribunale di Salerno accoglie ricorso

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 23 maggio 2023) Con un'importante sentenza del 16 maggio 2023, ildi, operando una netta distinzione tra rinuncia all’assegnazione e rinuncia alla sede,il, patrocinato dall’avv. Elda Izzo, della rete legale ANIEF, e dall’avv. Attilio Caliendo, e per l’effetto accertata e dichiarata la sussistenza del diritto della ricorrente a ottenere un incarico di supplenza presso una delleindicate nella domanda ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attribuire alla stessa un incarico a tempo determinato per la classe di concorso ADSS, sulla base della sua posizione nelle graduatorie incrociate (GAI), presso un’istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda. L'articolo .