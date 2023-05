Superenalotto e Lotto | Meloni | ' Estrazioni straordinarie dedicate all' emergenza in Emilia Romagna'

(Di martedì 23 maggio 2023) 'Prevediamo alcune forme di copertura di ulteriori provvedimenti necessari. Ci sono alcune proposte formulate dal ministero dell'Economia come la vendita dei mezzi confiscati dall'agenzia delle Dogane.

Abbiamo anche autorizzato estrazioni straordinarie diinteramente dedicate all'emergenza'. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una dichiarazione dopo il ......quanto previsto dal viceministro dell'economia sulla vendita dei mezzi confiscati alla criminalità e ha aggiunto che sono state autorizzate "estrazioni straordinarie di...Altri fondi verranno reperiti da estrazioni dele del. 'Il ministero dell'Agricoltura', poi, 'ha stanziato 100 milioni di euro per gli indennizzi in favore delle imprese agricole ...

Roma, 23 mag – “Abbiamo autorizzato estrazioni straordinarie di lotto e superenalotto interamente dedicate all’emergenza”. Così il premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa dopo il Cdm sull’Emilia- ...(Adnkronos) – Nel dl Alluvioni con le misure di emergenza dopo l’ondata di maltempo in Emilia Romagna, “abbiamo autorizzato estrazioni straordinarie del Lotto e del Superenalotto interamente dedicate ...