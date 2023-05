Superbollo - Conto alla rovescia per l' abolizione

Leggi su quattroruote

(Di martedì 23 maggio 2023) Ancora pochi giorni e si saprà se alle parole sull'delseguiranno i fatti. Venerdì 26 maggio, alle ore 12, scadrà infatti il termine per la presentazione,Commissione Finanze della Camera, degli emendamentilegge delega fiscale: tra le varie correzioni, come rivelato negli ultimi giorni da esponenti di primo piano del governo, ci sarà anche la cancellazione della tassa sulle auto con potenze elevate. I progetti del governo. "Via ilauto. La Lega, in pieno accordo col resto della maggioranza, è pronta a presentare un emendamento ad hoc nella legge delega fiscale. Era una nostra promessa e la stiamo portando avanti: meno tasse, più buonsenso", ha scritto su Twitter il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, mentre Maurizio Leo, viceministro all'Economia con ...