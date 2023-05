Summer Game Fest 2023 | Svelata la durata dell’evento | con annunci di rilievo

(Di martedì 23 maggio 2023) Geoff Keighley promette bombe: ladelpromette non poco spazio per molti, “due o tre” in particolare Nel giro di un paio di giorni, l’imminente PlayStation Showcase darà il via alla stagione estiva diper tutta l’industria videoludica, tra Xboxs Showcase, Ubisoft Forward e, soprattutto, il, con unadegna della fama di sostituto della fu E3. Infatti avremo uno show live previsto giovedì 8 giugno. Tra due settimane ci attende uno spettacolo pirotecnico, viste le bombe metaforiche che Geoff Keighley ha già promesso al suo pubblico. Noi, dal canto nostro, siamo già pronti ad allacciare le ...

... Nikki , Federico Russo e Francesco Quarna ("Camp "), Alessandro Cattelan (" Catteland "), ... allenamenti con gli Ambassador Under Armour e l'immancabile All Star, dove dj della radio, ...... Nikki, Federico Russo e Francesco Quarna ("Camp"), Alessandro Cattelan ("Catteland"), Fabio ... allenamenti con gli Ambassador Under Armour e l'immancabile All Star, dove dj della radio, ...Infine, se qualche titolo di questa lista non dovesse essere mostrato in questa occasione, c'è la possibilità che venga proposto in occasione dellaFest 2023 che si terrà l'8 giugno alle ...

Summer Game Fest 2023: 'diversi grandi annunci' in arrivo, assicura Keighley Everyeye Videogiochi

Gli attori e doppiatori Yuri Lowenthal e Laura Bailey presenteranno il il Future Games Show Summer Showcase che si terrà il prossimo 10 giugno ...Geoff Keighley promette bombe: la durata del Summer Game Fest 2023 promette non poco spazio per molti annunci, “due o tre” in particolare.