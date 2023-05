Sul Bondone sarà finalmente la volta buona per Roglic?

(Di martedì 23 maggio 2023) Una delle tappe più temute del Giro 2023 inizia la terza settimana della corsa rosa. Dopo parecchie salite complicate, la salita del Montepotrebbe rivoluzionare la generale. Vediamo le insidie del tracciato, i favoriti e come seguirla in diretta

A partire da oggi, quando il gruppo affronterà l'ascesa del Monte: 20 chilometri con il 6,8 ... Nella parte iniziale ci sarà da affrontare il passo della CrosettaCansiglio (11 chilometri al ...Quindi, ecco il gran finaleMonte. La salita molto lunga parte da Aldena, sono oltre 20 chilometri fino al traguardo, posto a 1.632 metri, con pendenze del 6,7 per cento di media, ma ...Due settimane sotto l'acqua fanno passare la voglia, per non parlare delle criticheCovid, le ... passo Bordala, Matassone, Serrada e l'arrivo ai 1632 metri di Monte. Un tappone di montagna ...

Il Giro arriva sul Bondone, la montagna di Gaul. I dettagli di una ... BiciDaStrada.it

Dopo il secondo e ultimo giorno di riposo, il Giro d’Italia 106 riparte con la tappa numero 16 che apre l’ultima settimana, quella decisiva ...A Bergamo erano arrivati in 132 ma, dopo il secondo giorno di riposo, a prendere il via nella sedicesima tappa del 106° Giro d'Italia di ciclismo su strada, saranno soltanto in 130: prima dello start ...