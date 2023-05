Sudan senza pace | in pochi minuti va in fumo l' ennesima tregua

(Di martedì 23 maggio 2023) Combattimenti e raid aerei sono continuati a Khartoum nella notte nonostante l'inizio ufficiale di unadi una settimana tra esercito e paramilitari che avrebbe dovuto consentire l'ingresso indi civili e aiuti umanitari. Dal 15 aprile, la guerra tra l'esercito del generale Abdel Fattah al-Burhane e le forze paramilitari di supporto rapido (RSF) del generale Mohamed Hamdane Daglo ha causato un migliaio di morti e più di un milione di sfollati e rifugiati. E neanche il cessate il fuoco è stato utile. Dopo che laè entrata ufficialmente in vigore alle 19:45 GMT, i residenti dei sobborghi nord-orientali di Khartoum hanno riferito di combattimenti e altri nel sud della capitale hanno riferito di attacchi aerei. «Al di là degli annunci ufficiali, ilcontinua a essere bombardato e milioni ...

...nella zona sud di Khartoum mentre i combattimenti continuanososta. Nonostante il cessate il fuoco di 7 giorni mediato da Washington e Riad , non c'è pace tra le due fazioni in guerra nel...Altrettanto importante, il vibrante appello del Santo Padre alla ricostruzione e alla riconciliazione lanciato da Giuba, in Sud: "É l'ora di dire basta,"se" e"ma": basta sangue ...... una sorellanza profonda raccontataretorica, autentica e toccante anche grazie alle ... Ilnon ci viene raccontato solo attraverso la sua politica, ma anche grazie ai colori di una terra ...

