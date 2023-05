Tregue precedenti erano ugualmente state violate durante le cinque settimane da quando sono iniziati gli. .Violata la tregua in. Stanotte nella parte sud della capitale Khartum si sono svoltie attacchi aerei sebbene fosse entrato in vigore uno stop alle armi di una settimana tra esercito e paramilitari per ...'Al di là degli annunci ufficiali, ilcontinua a essere bombardato e milioni di civili sono a rischio', ha dichiarato Karl Schembri del Consiglio norvegese per i rifugiati (NRC), denunciando su Twitter 'più di un mese di promesse ...

Sudan, scontri e bombe dopo inizio cessate il fuoco Agenzia ANSA

Pochi minuti dopo l'entrata in vigore di un cessate il fuoco di una settimana tra l'esercito sudanese e i paramilitari delle Forze di supporto rapido, scontri e bombardamenti sono stati riferiti da te ...Nel frattempo la crisi umanitaria in corso nel paese sta peggiorando. Gli scontri sono cominciati a metà aprile tra l’esercito regolare del Sudan e il potente gruppo RSF, che di fatto è un esercito ...