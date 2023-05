Stupro di Capodanno | «Io | violentata | denuncio per le vittime come me»

(Di martedì 23 maggio 2023) Ha deciso di sporgere denuncia per dare coraggio alle altre donnedi violenza: «Per questo motivo voglio diventare un avvocato, per aiutare chi subisce abusi». Ieri, in aula, nel...

La 19enne - all'epoca delle violenze 16enne - stamattina ha parlato in aula a Roma in audizione protetta: "Voglio diventare un avvocato per difendere le vittime di violenza"