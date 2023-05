“Striscia la notizia” | nel servizio di Pinuccio a Matera i concerti a rischio

(Di martedì 23 maggio 2023)la”, nel nuovodiil focus su, dove idi grandi artisti come Mika, Placebo, Lazza, Sfera Ebbasta, Tananai, Gianni Morandi e Articolo 31 rischiano di saltare. “La”, neldiil focus sued idella prossima estate Peccato che i biglietti siano già stati venduti. La Cava del Sole, ovvero il luogo dove sono previsti questi eventi, rientra in una zona protetta speciale per cui è necessaria un’autorizzazione particolare della Regione Basilicata, ovvero la valutazione di incidenza ambientale, che a oggi non è ancora arrivata. Eppure sono già in tanti ad aver acquistato i biglietti dei ...

Il 16 maggio è stata l'ultima data di #NonCiFermaNessuno, la campagna motivazionale dell'inviato dirivolta agli universitari alle prese con le incertezze del domani. Tra gli ospiti anche Ezio Greggio e Cristiano Militello. "È stato anche quest'anno un viaggio bellissimo: sia geografico che ...A dare ladel decesso, avvenuto in un ospedale romano, è stata Francesca Chaouqui, amica e ...del 2019 fu al centro di una polemica perché la Rai era intenzionata ad affidarle una...Questa serala(Canale 5, ore 20.35) torna sul caso dello sfoggio reiterato di orecchini di una nota marca di gioielli da parte di Lilli Gruber durante il programma Otto e mezzo su La7 . Dopo i ...

Farmaci per sballarsi spacciati ovunque, la denuncia di Striscia la notizia a Bergamo ilGiornale.it

Il Vice Sindaco Stefania Morra interviene in merito al servizio televisivo andato ieri in onda a “Striscia la Notizia” (per visualizzarlo clicca QUI), in ..."Adesso non ho i soldi, dov'è che ti metti", domanda il complice di Striscia per comprendere come e dove avvenga la compravendita."Alla 12, all'ultima pensilina". Dopo aver tastato il terreno alla ...