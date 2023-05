“Striscia La Notizia” | aggiornamenti sui preziosi orecchini di Lilli Gruber

Il 16 maggio è stata l'ultima data di #NonCiFermaNessuno, la campagna motivazionale dell'inviato dirivolta agli universitari alle prese con le incertezze del domani. Tra gli ospiti anche Ezio Greggio e Cristiano Militello. "È stato anche quest'anno un viaggio bellissimo: sia geografico che ...A dare ladel decesso, avvenuto in un ospedale romano, è stata Francesca Chaouqui, amica e ...del 2019 fu al centro di una polemica perché la Rai era intenzionata ad affidarle una...Questa serala(Canale 5, ore 20.35) torna sul caso dello sfoggio reiterato di orecchini di una nota marca di gioielli da parte di Lilli Gruber durante il programma Otto e mezzo su La7 . Dopo i ...

Farmaci per sballarsi spacciati ovunque, la denuncia di Striscia la notizia a Bergamo ilGiornale.it

Il suo nome creò anche divisioni nel governo gialloverde nel 2019, quando la Lega la voleva alla conduzione di una striscia serale dopo il Tg1 e il Movimento 5 Stelle si oppose. A dare notizia della ...Il Vice Sindaco Stefania Morra interviene in merito al servizio televisivo andato ieri in onda a “Striscia la Notizia” (per visualizzarlo clicca QUI), in ...