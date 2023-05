Stragi di Capaci e via D’Amelio | chi c’era sopra il livello mafioso?

(Di martedì 23 maggio 2023) Celebrazioni a Palermo in ricordo della strage di, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta: Vito Schifani, 27 anni Rocco Dicillo, 30 anni, e Antonio Montinaro, 29 anni. A 31 anni di distanza si rafforzano i sospetti che a volere quel massacro, così come quello del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta, non sia stata soltanto la mafia ma anche apparati dei servizi segreti e un intreccio di poteri politici e massonici deviati, sovrastante aldella ‘manovalanza’ mafiosa. Nella Quarto Savona Quindici, l’auto di scorta a Giovanni Falcone e Francesca Morvillo,no i giovani poliziotti Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. Foto Twitter @poliziadistato V. Giannetti“La mafia è un cancro che si può battere” “Magistrati come Giovanni Falcone e Paolo ...

afferma Pisani ricordando non solo il giudice ucciso ma anche "il sacrificio" degli "11 servitori dello Stato" morti nelle stragi del 1992.

morti nelle stragi del 1992. Tra Capaci e via D'Amelio, dice Pisani, morirono "tre straordinari magistrati, Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e 8 eroici poliziotti. «Quella di oggi è la posa della prima pietra di quello che sarà a fine ottobre il museo della memoria». Lo dice in questo video Maria Falcone, sorella del giudice