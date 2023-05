Stragi di Capaci e via D' Amelio | 31 anni dopo ancora nessuna giustizia

(Di martedì 23 maggio 2023) AGI - Ledie di via D'. A separarle sono 57 giorni. Trentuno sono gliche invece dividono i due eccidi da una verità piena la cui ricerca èoggetto di processi e nuove indagini, tra condanne, assoluzioni e prescrizioni che contribuiscono a tenere aperto il conto con la. Unversario che cade pochi mesiverdetti per certi versi clamorosi, e la cattura di Matteo Messina Denaro, l'ultimo bosssta che era rimasto fuori dal carcere, arrestato a Palermo il 16 gennaio. Stanco e malato, non ha offerto alcun cenno di cedimento e al processo in corso a Caltanissetta, in cui è imputato quale mandante delledel '92, non si è mai presentato, lasciando vuota la sedia ...

... ricordando non solo il giudice ucciso ama anche "il sacrificio" degli "11 servitori dello Stato" morti nelledel 1992. Trae via D'Amelio, dice Pisani, morirono "tre ...... giorno in cui l'Italia celebra con dolore il trentunesimo anniversario della strage di, ... La prima è che la mafia di trent'anni fa - quella che con lespargeva terrore e sangue - non ...Ovvero la classe dirigente che se non è stata collusa ha comunque garantito impunità e silenzio ai troppi che hanno beneficiato per ledie via d'Amelio. Maria Falcone, la sorella di ...

Aula bunker, Lungaro, Palazzo Jung, aeroporto, Albero Falcone: i luoghi in cui ricordare la strage di Capaci Giornale di Sicilia

Nel 31° anniversario delle Stragi di Capaci e via D’Amelio Forte dei Marmi ha vissuto due giorni intensi grazie alla narrazione diretta di Piera Aiello, prima testimone donna di giustizia (nelle foto ...In questa data ricca di avvenimenti, si celebra il coraggio di santi e martiri, si ricorda l’impatto di eventi storici significativi e si festeggiano le vite di celebrità nate oggi. Scopriamo insieme ...