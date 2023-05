Strage di Capaci | Meloni | “Ricordare tutti quegli eroi che non si sono piegati davanti ad alcuna minaccia”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 23 maggio 2023) ROMA – “A 31 anni dalladi, che coincide con la Giornata per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa, desidero, Servitori dello Stato, che non siado intimidazione, dedicando la loro vita alla lotta contro la mafia, per la libertà dell’Italia e degli italiani. Fiera di una Nazione che negli ultimi sette mesi, grazie soprattutto al preziosissimo lavoro di indagine delle nostre forze di Polizia, ha arrestato pericolosi superlatitanti. Che il coraggio e l’esempio di chi ha sacrificato la propria vita per contrastare il crimine organizzato guidino sempre le nostre azioni, a difesa della legalità e della giustizia. ...