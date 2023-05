Strage di Capaci | Mattarella | “La mafia può essere battuta ed è destinata a finire Ecco l’insegnamento di Falcone”

(Di martedì 23 maggio 2023) "Magistrati come Giovannie Paolo Borsellino hanno demolito la presunzione mafiosa di un ordine parallelo, svelando ciò che laè nella realtà: un cancro per la comunità civile, una organizzazione di criminali per nulla invincibile, priva di qualunque onore e dignità". L'articolo .

Una, quella di, che proseguì, poche settimane dopo, con un altro devastante attentato, in via D'Amelio a Palermo, nel quale morì Paolo Borsellino , con Emanuela Loi, Agostino Catalano, ...AGI - L'aula bunker dell'Ucciardone anche quest'anno al centro delle iniziative per il 31esimo anniversario delladi. Centinaia di studenti si sono radunati stamane nell'area allestita dalla Fondazione Falcone che dedica questo 23 maggio a tutte le vittime, in special modo alla piccola Nadia ...Trentuno anni fa ladi, il giorno dell'attentato in cui persero la vita Giovanni Falcone , la moglie Francesca Morvillo e la scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani . "La mafia li ha uccisi,...

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 31° anniversario della strage di Capaci, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Il 23 maggio di trentuno anni fa lo stragismo ...“La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine.