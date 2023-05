Strage di Capaci | Brunetta | “Lotta alla mafia sia priorità assoluta del Paese”

Leggi su lopinionista

ROMA – "Oggi, trentuno anni fa, ladi. Che lasiadel, al centro di ogni agenda di Governo, affinché ricordo, commemorazione e gratitudine per tutti quegli eroi dello Stato come Giovanni Falcone possano scuotere la coscienza civile tutti i giorni, contro ogni forma di rassegnazione, omertà e connivenza". E' quanto scrive sul suo canale Telegram il presidente del Cnel (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) Renato, ex ministro della pubblica amministrazione, in occasione dell'anniversario dell'omicidio del giudice Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli agenti della loro scorta.