Strage di Capaci | Bonfrisco ID-Lega | “Falcone è il simbolo di un’Italia che non si piega”

(Di martedì 23 maggio 2023) Roma – “Sono trascorsi 31 anni dalladiin cui perse la vita il giudice Giovanni, insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli uomini della sua scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. E’ il primo anniversario dopo la cattura dell’ultimo stragista, Matteo Messina Denaro, finito in carcere lo scorso 30 gennaio. Oggi ricordiamo il coraggio di chi ha combattuto fino alla fine per rendere la nostra Nazione un posto migliore“. Lo dichiara l’europarlamentare del Gruppo Identità e Democrazia () Anna Cinzia, che aggiunge: “Giovanniè ildiche non si èta ai ricatti dei mafiosi. E’ ildi chi ha saputo alzare la testa e ha saputo tenere ...

Il trentunesimo anniversario delladinon è e non sarà come gli altri. Oltre alle commemorazioni quest'anno c'è la polemica, forte. Mentre Palermo è pronta a vivere come sempre il 23 maggio, tra celebrazioni e incontri ...Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione in occasione del 31/mo anniversario delladi. 'L'azione di contrasto alle mafie va continuata con impegno e ...... attorno alla candidatura della deputata di FdI Chiara Colosimo: la riunione è prevista per oggi alle 13, presso palazzo San Macuto, nel giorno del 31esimo anniversario delladi. Le ...

23 maggio 2023: XXXI Anniversario della strage di Capaci Rai Scuola

scattata precisamente 57 giorni prima della strage di Capaci, quasi uno scherzo del destino visto che passarono altri 57 giorni esatti prima dell’attentato di via D’Amelio. La mostra «Tony Gentile.Roma, 23 mag (Adnkronos) - "Ricordare quanto accaduto e sapere che lottare contro la criminalità e la mafia vuol dire difendere la nostra democrazia e la nostra libertà”. Così il presidente dei senato ...