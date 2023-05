Strage Capaci | Valditara “Ricordare per costruire Italia migliore”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La promozione della cultura della legalità è uno degli obiettivi fondamentali del nostro sistema scolastico, nel quadro più ampio dell'educazione alla cittadinanza attiva e consapevole. Per questo il nostro Ministero sta lavorando al potenziamento dell'educazione civica e ad altre iniziative per consolidare la cultura del rispetto e del dialogo, che è alla base della nostra democrazia. E' con questo spirito che oggi ricordiamo e onoriamo le figure dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, insieme con tutte le altre vittime delle mafie. A loro va il nostro impegno costante aun', capace di dare piena attuazione ai valori imperituri della nostra Costituzione”. Lo afferma in una nota il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe.“Ringrazio personalmente ...