Strage Capaci | Meloni depone una corona nel parco Falcone e Borsellino

Nel 31esimo anniversario delladi, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha deposto una corona d'alloro nel parco intitolato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nel quartiere Montagnola a Roma. Alla ...AGI/Vista - Il Presidente del Consiglio Meloni ha deposto una corona al parco dedicato a Falcone e Borsellino a Roma. Ecco le immagini.Così la premier Meloni nel messaggio per l'anniversario delladi. "Ero quindicenne,rimasi sconvolta e decisi d'impegnarmi in politica",racconta Il dolore per quegli omicidi "è ...

Agenti della Squadra mobile e delle Volanti della Questura di Agrigento hanno sequestrato oltre 30 chilogrammi di cocaina pura che avrebbe potuto sfruttare nel mercato clandestino dello spaccio oltre ...Sanremo. Questa mattina, in occasione della Giornata della Legalità nel trentunesimo anniversario della strage di Capaci, il Presidente del Consiglio comunale Alessandro il Grande ha deposto un mazzo ...