Strage Capaci | Maria Falcone | ' Nessuna passerella antimafia'

Palermo al via ricordo vittimeAl via intanto nell'aula bunker di Palermo le manifestazioni in ricordo delle vittime delladidel '92 e di quelle che insanguinarono l'...'Sono le istituzioni con le quali dobbiamo colloquiare' 'Non facciamo passerelle, non le abbiamo mai fatte. Se ogni anno concludiamo un percorso educativo, è ovvio che devono essere presenti le ...... la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro in un attentato passato alla storia comedi. I mafiosi posizionarono dell'...

23 maggio 2023: XXXI Anniversario della strage di Capaci Rai Scuola

“Quest’oggi si celebra il 31° anniversario della strage di Capaci, che oltre a costare la vita a 5 servitori dello Stato (i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Vito ...Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione in occasione del 31/mo anniversario della strage di Capaci. «L'azione di contrasto alle mafie va continuata con impegno e ...