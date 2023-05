Strabismo nei bambini | cruciale una diagnosi precoce

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Loè una malattia che riguarda circa il 3% dei, con un lieve aumento negli ultimi anni. Si tratta di una condizione nella quale gli occhi sono male allineati e non sono orientati nella stessa direzione. Mentre un occhio fissa un oggetto, l’altro è rivolto all’interno, all’esterno, in alto o in basso. Può essere ereditario o dovuto ad anomalie oculari individuali. In due casi su tre alloè associata l’ambliopia, il cosiddetto “occhio pigro”, che comporta una riduzione dell’acutezza visiva di un occhio. Quando losi instaura a causa dell’ambliopia, l’occhio che vede bene viene bendato per far sì che quello pigro lavori di più. La tempistica dellae del trattamento è. Infatti il difetto visivo diventa ...