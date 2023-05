Stoltenberg | ' Con l' addestramento sugli F - 16 diamo messaggio a Mosca'

... ricorda. " Ora bisogna firmare i contratti e per questo ho invitato i funzionari delle ...rappresentante Josep Borrell e il commissario Thierry Breton per un miglior coordinamentola ...No, la Russiaun'operazione militare speciale sta cercando di fermare questa guerra, condotta ...- 'Confido assolutamente che l'Ucraina abbia la capacità, la volontà, il coraggio, ma ...No, la Russiaun'operazione militare speciale sta cercando di fermare questa guerra , condotta ...- "Confido assolutamente che l'Ucraina abbia la capacità, la volontà, il coraggio, ma ...

Stoltenberg, 'con F-16 messaggio a Mosca, non ci logorerà' - Ultima Ora Agenzia ANSA

BRUXELLES - L'addestramento dei piloti ucraini all'uso degli F-16 o di altri caccia di produzione occidentale è "un passo importante" che permetterà agli alleati di fornire i jet "a un ...Zelensky: sotto il nostro controllo l’estremità sudovest di Bakhmut. Attacco russo nella città di Toretsk. Il leader ucraino visita il fronte di Donetsk: ...