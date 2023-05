Lo ha detto il segretario generale della Nato Jensarrivando al palazzo Europa di Bruxelles per prendere parte al Consiglio Difesa. "Così diamo anche un messaggio: sosterremo l'Ucraina ...Durante il pranzo di lavoro, i ministri terranno uno scambio informaleil Segretario Generale della NATO, Jens"EBACE 2023" European Business Aviation Convention and Exhibition - ...Durante il pranzo di lavoro, i ministri terranno uno scambio informaleil Segretario Generale della NATO, Jens"EBACE 2023" European Business Aviation Convention and Exhibition - ...

Stoltenberg, 'con F-16 messaggio a Mosca, non ci logorerà' - Europa Agenzia ANSA

L'addestramento dei piloti ucraini all'uso degli F-16 o di altri caccia di produzione occidentale è "un passo importante" che permetterà agli alleati di fornire i jet "a un certo momento". (ANSA) ...E per raggiungere un'interoperabilità con gli Alleati della Nato". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa da Lisbona. "Dall'inizio della guerra abbiamo ...