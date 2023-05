Stockard Channing | La star di ‘Grease’ ha 79 anni ed è irriconoscibile

Leggi su it.newsner

(Di martedì 23 maggio 2023) Dopo tutti questi, non credo che ci sia mai stato una Rizzo più carismatica o in cui tutti possiamo identificarci diera una grande artista e il suo modo di cantare era semplicemente fantastico in Grease, ma al giorno d’oggi la settantanovenne è quasi. Paramount Pictures/Getty ImagesIl primo film in cui ho vistosi chiamava Il fantabus e ho pensato che fosse divertente. Ma allora, non avrei mai potuto immaginare che sarebbe finita con l’avere una carriera così straordinaria. Oggi,è meglio conosciuta per la sua iconica interpretazione di Betty Rizzo in Grease, la commedia ...