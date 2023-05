Stefano Corrado entra nel CdA di Lionard S.p.A.

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) (Adnkronos) - Il manager del gruppo svizzero leader nel settore dei beni di lusso è stato scelto per contribuire all'internazionalizzazione della PropTech italiana del lusso Firenze, 23 maggio 2023., Amministratore Delegato di Richemont Italia, società della holding finanziaria svizzera, quotata alla Borsa di Zurigo che riunisce marchi del lusso di consolidata tradizione come Cartier, Van Cleef e Montblanc, è stato nominato dall'Assemblea dei Soci membro del CdA diLuxury Real Estate S.p.A . . La sua pluriennale esperienza manageriale maturata nel settore dei beni di lusso in ruoli apicali sarà funzionale alla crescita della PropTech italiana del lusso, soprattutto in relazione ai piani di sviluppo nazionale e internazionale, oggi in corso, che pongono la Società in un costante dialogo con stakeholder italiani e ...