(Di martedì 23 maggio 2023) Chi dopo Lucianosulla panchina del? Domanda che forse neanche Amleto troverebbe così impegnativa… Chi dopo Lucianosulla panchina del? Domanda che forse neanche Amleto troverebbe così impegnativa. Risposta che deve fornire Aurelio De Laurentiis. Per usare un’immagine cara al suo mestiere di produttore, il casting è iniziato e itanti. Il Corriere dello Sport di oggi ne propone di suggestivi ognuno con delle ragioni. Antonio Conte avrebbe un rapporto d’amicizia col Presidente (e, aggiungiamo noi: potrebbe finalmente provare a dare l’assalto al cielo europeo come primo obiettivo). Luis Enrique predilige il 4-3-3 e rappresenterebbe un profilo internazionale all’insegna della continuità del modulo; Julian Nagelsmann sarebbe una soluzione ...

...di Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic in vista della finale di Champions League L'unico nerazzurro del centrocampo titolare a essere presente nella gara del Maradona di oggi contro ilsarà l'...... M`bala Nzola (AC Spezia), Victor Osimhen (SSC), Gabriel Strefezza (US Lecce), Mattia Zaccagni (SS Lazio). La lista è stata sviluppata tenendo conto delle analisi evolute diPerform, ...... M'bala Nzola (AC Spezia), Victor Osimhen (SSC), Gabriel Strefezza (US Lecce), Mattia Zaccagni (SS Lazio). La lista è stata sviluppata tenendo conto delle analisi evolute diPerform, ...

STATS – Napoli: chi è l’erede di Spalletti Ci sono due nomi che non fa nessuno… Calcio News 24

Chi dopo Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli Domanda che forse neanche Amleto troverebbe così impegnativa… Chi dopo Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli Domanda che forse neanche Amle ...Tutti i numeri della sfida di campionato tra Napoli ed Inter, terminata con il punteggio di 3-1 per gli azzurri Napoli-Inter è stata una partita surreale, secondo molti commenti del giorno dopo. Un po ...