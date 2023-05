Star Wars | Natalie Portman è pronta a tornare | Finora non me l' hanno chiesto

(Di martedì 23 maggio 2023)ha affermato di esserea fare il suo ritorno nel franchise dinei panni di Padme Amidala, rivelando che 'non gliel''. Gli ultimi capitoli del franchise divisto il ritorno di numerosi attori iconici e, a quanto pare,è più che disposta a fare lo stesso: l'attrice, che ha interpretato Padmé Amidala nella trilogia dei prequel, ha recentemente rivelato di esserea recitare sul set della saga. Durante un'intervista recente dello speciale chiamato "Actually Me" di GQ, laha risposto a una domanda che gli era stata ...

Gli ultimi capitoli del franchise dihanno visto il ritorno di numerosi attori iconici e, a quanto pare, Natalie Portman è più che disposta a fare lo stesso: l'attrice, che ha interpretato Padmé Amidala nella trilogia dei ...Per Harrison nessun riscatto: il suo è un addio all'archeologo avventuriero che l'ha reso divo (insieme al furfante spaziale di), un ultimo schiocco di frusta sulle note di The Raiders ...Il 2023 segna il 40º anniversario de Il Ritorno dello Jedi, e dopo la divisiva trilogia sequel è bello vedere i fan diriunirsi per celebrare una delle pellicole più famose della storia del cinema. Tuttavia, esiste un universo alternativo da qualche parte in cui George Lucas ha scritto una fine molto diversa ...

Star Wars: guida alle età dei personaggi principali nella Saga degli Skywalker Star Wars Addicted Star Wars Addicted

Natalie Portman ha affermato di essere pronta a fare il suo ritorno nel franchise di Star Wars nei panni di Padme Amidala, rivelando che 'finora non gliel'hanno chiesto'.Scritta da Marc Guggenheim e splendidamente disegnata dall'italiano David Messina, Han Solo & Chewbacca è la maxiserie dedicata all'iconico duo di ...