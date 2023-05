Stadio Roma Celli | Fiduciosi per apertura nel 2027

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 maggio 2023) , siamo sulla strada giusta – Sul cammino della ASin Europa League “ci auguriamo che presto tante partite importanti si possano giocare nel nuovo. Facciamo un grande in bocca al lupo alla squadra e alla città, e sull’impianto siamo: l’obiettivo è aprirlo per il, ovviamente rispettando tutte le prescrizioni e le norme. Siamo sulla strada giusta”. Lo ha detto all’agenzia Dire la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana(nella foto), in merito all’iter per la realizzazione dellodellaa Pietralata, a margine della premiazione in Campidoglio delle squadre primavera femminile e maschile della AS, vincitrici rispettivamente dello scudetto e della Coppa Italia. (Mgn/Dire)