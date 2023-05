L'esercitazione annuale in corso in Estonia mette in mostra la prontezza al combattimento in un'area "problematica": i Baltici The post "23", i giochi di guerra della Nato in Estonia appeared first on ...... spiega il tenente colonnello Edouard Bros, comandante delle truppe francesi in Estonia che partecipano all'esercitazione. A quindici mesi dall'inizio della guerra della Russia contro l'...Il Regno Unito invierà oltre 1.500 truppe in Estonia, nell'ambito di una grande esercitazione militare della NATO. L'esercitazioneè la più grande esercitazione militare annuale che coinvolge il NATO - enhanced Forward Presence Battlegroup (eFP), guidato dal Regno Unito e di cui fanno parte forze britanniche e ...

"Spring Storm 23", l'esercitazione della Nato in Estonia Inside Over

Il presidente ucraino si è recato nelle posizioni in prima linea. Raid notturni con i droni a Belgorod. I residenti di nove centri abitati della regione russa di Belgorod sono stati evacuati a causa d ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news. Belgorod colpita da attacchi di droni nella notte. LIVE ...