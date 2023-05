Sparò a rapinatore 15enne | carabiniere a processo per omicidio volontario a Napoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) A poco più di due anni dalla tenta rapina finita con la morte di unil giudice per l’udienza preliminare di, Tommaso Perrella, ha rinviato a giudizio ilaccusato dell’aggravato. Ugo Russo fu colpito la notte del 29 febbraio del 2020, nei pressi del borgo di Santa Lucia mentre in compagnia di un complice cercava di rapinare l’orologio al militare. Il ragazzino si era avvicinato in sella a uno scooter guidato da un 17enne: con il volto coperto da casco e scaldacollo aveva tirato fuori una pistola finta in metallo e, puntandola alla testa del militare, aveva cercato di rubargli il rolex che aveva al polso. Il militare non indossava la divisa e aveva sparato tre colpi con la pistola d’ordinanza La decisione del giudice è giunta a distanza di due ore dalla fine ...