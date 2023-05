Spalletti è tormentato dal rischio di diventare bersaglio dei tifosi alle prime difficoltà CorMez

(Di martedì 23 maggio 2023) Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulle cause della rottura tra Lucianoe il Napoli. A pesare sulla scelta dell’natore è sicuramente anche la contestazione subita la scorsa estate.non vuole rischiare diilche potrebbe incontrare la squadra. Sa che dopo la vittoria dello scudetto non è facile ripetersi. Il quotidiano scrive: “non dimentica le sue ferite, le conserva sulla sua pelle, basta ricordare la conferenza stampa ad Udine,neanche un’ora dopo il trionfo dello scudetto. Ha ricordato gli episodi dell’anno scorso, la contestazione con il terzo posto e l’idea di rimettere in discussione la sua avventura ...

Perchéè particolare . Sempre in altalena tra silenzioso e logorroico, non sai mai come prenderlo. Uomo, ombroso, pieno di difetti e con un caratteraccio che pochissimi possono ...... tra gli infortuni che hannola squadra e le vicende giudiziarie, con una penalizzazione ... Leggi Anche Napoli,rifiuta il rinnovo del contratto offerto da De Laurentiis: nuovi ...'Lucianoè pronto a chiudere quello che sarà per sempre un capitolo fondamentale della sua vita: Napoli, il Napoli . Un amore vero, intenso ecome solo le grandi passioni sanno ...

Spalletti è tormentato dal rischio di diventare bersaglio dei tifosi alle ... IlNapolista

Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato quanto sta accadendo in casa Napoli dopo la conquista dello scudetto.Perfetta. Ma sull’allenatore stavolta sbaglia. Perché Spalletti è particolare. Sempre in altalena tra silenzioso e logorroico, non sai mai come prenderlo. Uomo tormentato, ombroso, pieno di difetti e ...