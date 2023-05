... il quale non ha dato ufficialmente l'passando la palla alla società, vedersi dopo nemmeno un minuto una lista di pretendenti pronta a prendere il suo posto Figurarsi sea 64 anni si ......ha avuto tanto il sapore dell'. Ma si sa, il calcio è così, capace di regalarti gioie immense e grandi delusioni. È una girandola che non si ferma mai. E adesso è il turno di Lucianoe ...Leggi anche Vinco e me ne vado: da Liedholm a Capello e Mou, quanti addii a pancia pienase ne va: troppe tensioni e silenzi. È spremuto, starà fermo un anno L'agli Spurs Tra l'...

Spalletti se ne va: troppe tensioni e silenzi. È spremuto, starà fermo un anno La Gazzetta dello Sport

ForzAzzurri.net - Il Mattino - Spalletti, addio al Napoli sempre più concreto: ecco le condizioni di ADL. Secondo l'edizione odierna del quotidiano, l'addio di Spalletti al ...Il campionato non è ancora terminato, che è già esploso il toto allenatore. La panchina più calda è quella del Napoli e già così è ...