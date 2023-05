Sovere in lutto per la morte di Matteo | annullata la festa del patrono di Sellere

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 maggio 2023). Un’intera comunità inper ladiGualeni, il giovane di 22 anni deceduto in ospedale in seguito ad un incidente in moto avvenuto lunedì sera a Riva di Solto. Tuttae in particolare la frazione di, doveviveva con la mamma Simona, il papà Andrea, il fratello e la sorella minori, è sconvolta. La famiglia Gualeni è molto conosciuta in paese: la nonna Giuliana è da anni la sagrestana della parrocchia dedicata alla Visitazione di Maria Vergine ed è la colonna portante delle feste patronali. “Proprio il 2 giugno era in programma ladeldi, ma ho ricevuto la comunicazione che è stata– dichiara il sindaco del paese Federica Cadei ...