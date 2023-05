Sotto assedio

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 23 maggio 2023) Venerdì notte tornerà un PPV ad Impact, ovvero Under Siege. Evento di solito di transizione verso Slammiversary, la vera punta di diamante dell’estate ad Impact. Alcuni match vanno in quella direzione, quindi scopriamo insieme tutti i match annunciati finora, che sono ben 9. Gli ABC, ovvero Ace Austin e Chris Bey, metteranno in palio le loro cinture contro i Subculture. A molti non dirà nulla questo nome, ma sono Mark Andrews e Morgan Webster, accompagnati da Dana Luna, che hanno avuto trascorsi in WWE, sponda britannica. I due debutteranno così ufficialmente ad Impact, con cui hanno firmato un contratto una settimana fa. Non credo che vinceranno alla prima opportunità. Sono contrario a questi match titolati all’esordio, soprattutto per lottatori che non sono così tanto noti. Tornerà sul ring anche Nick Aldis, che ha già lottato ad Impact da quando è tornato, sconfiggendo ...