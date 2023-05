Sospensione fino al 31 agosto Meloni colpo di mano sui tributi

(Di martedì 23 maggio 2023) In conferenza stampa la premierparla di provvedimenti contenuti nel Dl Alluvioni approvato dal Cdm. "dei termini relativi agli adempimenti tributari e convial 31. Per i mutui fa fede il protocollo d'intesa tra governo e Abi per lain caso di eventi calamitosi", ha spiegato.

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - Terminato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri, che ha dato il via libera al 'decreto Alluvioni'. Nel documento le prime misure per far fronte all'emergenza che ha mes ...Il decreto stanzia anche 580 milioni di euro per garantire la cassa integrazione in deroga a tutti i dipendenti per tre mesi. Ai lavoratori autonomi costretti a interrompere la propria attività è ...