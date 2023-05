Sorpreso a spacciare in piazza Leone a Napoli

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 23 maggio 2023)in, arrestato pusher aveva eroina e hashish. Era armato di coltello ed aveva appena ceduto una dose . Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, svolgevano un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. InGiovannihanno notato un uomo che aveva appena consegnato qualcosa ad una donna in cambio di una banconota. Quando i due hanno notato la pattuglia si sono dati alla fuga. I poliziotti hanno raggiunto l’uomo e lo hanno bloccato con difficoltà. Aveva con sé 9 involucri contenenti circa 2,45 grammi di eroina, di un pezzo di hashish del peso di circa 2 grammi. Era anche in possesso di un coltello della lunghezza di 17 centimetri e di 275 euro. L’acquirente è stata trovata in possesso di un ...