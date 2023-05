Sondaggi politici | tonfo di Schlein | bene Salvini e M5s con Calenda in ripresa

(Di martedì 23 maggio 2023) L' ultimoo politico di Swg, diffuso in data 22 maggio da Tg La7 di Enrico Mentana, sembrerebbe invertire quello che è stato il leitmotiv delle indagini sulle intenzioni di voto da quando Ellyè diventata segretaria del Partito Democratico . Per il ...

: bene Calenda Tra i partiti in bilico sulla soglia di sbarramento, che alle elezioni europee 2024 sarà del 4% a livello nazionale senza possibilità che vengano fatte coalizioni, per ...... registrati di giorno in giorno attraverso i". Alluvione . Oggi il governo approverà il ... Matthew Miler - non dovrebbe essere utilizzato per scopie chiediamo a tutte le parti di ...Sempre in base ai, prematuri, se in Germania i tornasse a votare domenica prossima: la Cdu/Csu che fu di Angela Merkel, criticata daima non dimenticata dagli elettori, otterrebbe ...

Sondaggi politici, Pd di Schlein: primo calo. Dieci punti da Fratelli d’Italia. Cresce la fiducia in Giorgia M ilmessaggero.it

Il panorama politico italiano è in continuo movimento, come dimostrano i recenti sondaggi politici di Termometro Politico e dell’Istituto Noto Sondaggi. La situazione attuale… Leggi ...L'ultimo sondaggio politico di Swg vede in calo il Pd, in flessione anche Meloni e Berlusconi mentre sarebbero in crescita Lega, M5s e Calenda che ora ha fatto pace con Renzi.