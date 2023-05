(Di martedì 23 maggio 2023) Sul sito dell'Inps sono stateleconcorso “2023 presso ledel”, rivolto agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale in servizio o in pensione e loro parenti entro il secondo grado. L'articolo .

Redazione 23 Maggio 2023 6 minuti di lettura Facebook Twitter WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlati LUCCA - Tornano igratuiti di Fondazione CrLucca e Provincia per ...La struttura come detto è aperta da marzo nei fine settimana e nei mesiproporràsettimanali. Al taglio del nastro di questa mattina erano presenti il presidente dell'Associazione ...Lo prevede un disegno di legge al vaglio del Parlamento per rifinanziare il Fondo che assicura anche altre prestazioni unitarie, quali iper i figli dei lavoratori, i prestiti ...

Soggiorni estivi Case del maestro, pubblicate le graduatorie Orizzonte Scuola

Si tratta delle colonie estive mare: 2 turni dal lunedì al sabato (1° turno ... Iscrizioni entro le 18 del 30 maggio. Soggiorni giornalieri ad Acqusanta Terme: 1 turno (dal 21 agosto al 2 settembre), ...Rincari sulle vacanze estive: l’indagine L’analisi condotta da Il Sole ... Nel computo sono inclusi il soggiorno all inclusive in un albergo a quattro stelle, escursioni, sport, divertimenti e ...