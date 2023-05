Softball | Italia | secondo test vittorioso su Bollate verso i Mondiali

(Di martedì 23 maggio 2023) Si è giocata ala seconda gara amichevole interna al raduno che l’sta svolgendo in Lombardia. Si tratta di un passo importantequelli che saranno ibi-fase (prima nel 2023 e seconda nel 2024, con il nostro Paese quale fulcro fondamentale). Dopo la sconfitta di ieri contro Caronno, le azzurre si riscattano con il successo sull’MKF, una delle società più titolate del nostro panorama, per 1-0. Si è giocato con buona temperatura, e con il tempo che finalmente inizia a migliorare.: le azzurre perdono la sfida contro Caronno nel primoin preparazione dei2023 Al lancio è stata utilizzata per cinque inning Alice Nicolini, mentre gli ultimi due sono stati appannaggio di Alessia Melegari. In battuta ...

...organizzata dalla sezione di Salerno dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'... Giandomenico Autuori (nuoto), Carmine Bernardo (nuoto), Aleida Ester Molina Ruiz (), Luigi ......che parteciperà al Torneo delle Regioni di baseball edal 2 al 4 giugno prossimi in ... Infatti quello che si svolge in, oltre a laureare la Regione Campione d', permette a quest'...... San Marino e Parmaclima e la vincitrice della passata edizione della Coppa, la Fortitudo ...i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Federazione Italiana Baseball...

È iniziato ieri, 23 maggio, il mini raduno della nazionale italiana di softball a Saronno in vista delle qualificazioni al prossimo Mondiale in programma in Estate. L'Italia a Saronno sfida la Inox Te ...Grande soddisfazione per il Viterbo Baseball Club! Infatti dopo la convocazione di CECCARIGLIA in nazionale, altri 7 sono stati convocati con la Rappresentativa del Lazio,che parteciperà al Torneo del ...