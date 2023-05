(Di martedì 23 maggio 2023) In più di un secolo di sviluppomobilistico il problema del mal d'avrebbe dovuto essere risolto. Ma è tutt'altro che così. Anzi, alcuni progressi tecnologici, come l'elettrificazione e lanoma, possono aggravare il malessere. Ecco perché, e cosa si sta facendo...

Si sarebbe pensato che, in più di un secolo di sviluppo automobilistico, il problema deld'auto avrebbe dovuto essere risolto. Ma è tutt'altro che così. Mentre i veicoli stradali continuano a ...La cinetosi è vissuta più comunemente nelle auto , da cui il nome comune did'auto. I passeggeri tendono a sentirsi male perché sono privati della capacità di anticipare le traiettorie , a ...spesso didi testa Ecco un modo semplice che ti permette di stare bene in pochissimo tempo. Bastano solo dei bicchieri d'acqua. A chi non è capitato di soffrire didi testa per mille ...

Soffri di mal d'auto Con quelle elettriche e a guida autonoma andrà peggio la Repubblica

