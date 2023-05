SOCIAL CALCIO – Juve | la sconfitta contro l’Empoli scatena l’ira dei tifosi

(Di martedì 23 maggio 2023) Ieri sera lantus ha persoallo stadio Castellani per 4-1. Dopo la, i bianconeri sono stati sommersi dalle critiche Ieri sera lantus ha persoallo stadio Castellani per 4-1. Dopo la, i bianconeri sono stati sommersi dalle critiche e lo sfogo di Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulla nuova sentenza ha colpito veramente tutti. Ecco le reazionidopo il match di ieri. Vergognatevi, toglietevi questa maglia!!!— Francesco Pepe (@francescopepe27) May 22, 2023 La penalizzazione non può essere un alibi stasera. Formazione imbarazzante, sostituzioni prevedibili, risultato compromesso dopo soli 20 minuti. BASTA!— JohnnyLukas (@JohnnyLukas) May 22, ...

...a trasformare il portoghese Rafa Leao da "panchina del Lille" fin troppo appassionato deial ... Maldini ha raccontato gli scontri rimasti nella storia recente delcon Chiellini e ...Inizia così il duro sfogo dell'attaccante del Real Madrid Vinicius Junior sui proprinetwork ... Non è, è disumano'. {} #_intcss0{display: none;} #U103731785119aCI { font - weight: bold; ...Per questo è stato premiato da pubblico eportando gente che anche io ascolto come Lazza, ... Se ti dico Quelli che il... Sono veramente grata sia per il risultato che per il tipo di ...

MLS in '96: il potere delle capsule del tempo sui social nss magazine

Infantino torna a parlare dei diritti TV per il Mondiale di calcio femminile. Il presidente della FIFA teme di non trovare un accordo equo in alcuni paesi.L'ex centrocampista commenta il -10 inflitto al club bianconero su Twitter: «Il nostro campionato è diventato peggio delle opinioni da bar. Siamo poco credibili» ...