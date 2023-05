(Di martedì 23 maggio 2023) La2022-di sport invernali è terminata da poco, ma ora è già tempo di pensare al prossimo inverno. Proprio per questo il PresidenteFISI Flavio Roda ha ufficializzato ieri ladiper la. Il direttore tecnico sarà ancora Cesare Pisoni. La formazione scelta per la prossimacomprende sia gli atleti del parallelo, divisi traA eB, sia quelli dellocross, divisi traWC,A eB. Di seguito lacompleta del team discelto ...

Snowboard, ufficializzata la composizione della squadra per la stagione 2023/2024 OA Sport

Proprio per questo il Presidente della FISI Flavio Roda ha ufficializzato ieri la composizione della squadra di snowboard per la stagione 2023/24. Il direttore tecnico sarà ancora Cesare Pisone. La ...Con delibera n. 64 del 23 maggio 2023 del Presidente Flavio Roda è stata ufficializzata la squadra di snowboard (parallelo e snowboardcross) per la stagione 2023/24. Cesare Pisoni è confermato alla di ...