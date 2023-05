Il pilota Gianluca Carboni ha partecipato al weekend d'apertura dellae -, campionato monomarca riservato alle piccole vetture elettriche. Sul tracciato di Misano Carboni ha colto la vittoria in gara 1: in questo video spiega tutti i segreti per guidare la ...... il minuto di raccoglimento prima della partenza dell'European Truck Racing Championship, i messaggi di incoraggiamento delle auto in corsa nellae -, primo ed unico campionato al mondo ...... il minuto di raccoglimento prima della partenza dell' European Truck Racing Championship , i messaggi di incoraggiamento delle auto in corsa nellae -, primo ed unico campionato al mondo ...

Smart e-Cup, come si guida la piccola elettrica da corsa Gazzetta

BARI - “L’imprevisto in gara è da mettere in conto, ma non molliamo e ci prepareremo al top per la prossima gara”. Sono le dichiarazioni a caldo del pilota pugliese Ivan Pezzolla alla fine della smart ...His 1983 book, “Sailing Smart,” filled with anecdotes from decades of competition ... Image Melges, left, and Bill Koch holding the America’s Cup trophy in 1992. Melges was 62 at the time, more than ...