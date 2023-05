Skoda Enyaq - 286 CV e 570 km d' autonomia per la Laurin & Klement

(Di martedì 23 maggio 2023) Lacompleta la gamma delle elettricheedCoupé introducendo la versione di punta L;K. L'allestimento, che prende il nome dei fondatori Václave Václav, si distingue per il design e le finiture, inoltre porta al debutto software aggiornati che saranno in seguito rilasciati anche sugli altri modelli. Sarà disponibile nelle varianti 85 a trazione posteriore (570 km di) e 85x a trazione integrale (550 km di), entrambe capaci di erogare una potenza massima di 286 CV. Le dotazioni esclusive delle L;K. Le versioni L;K sono subito riconoscibili per le finiture esterne Platinum Gray, i paraurti dal design specifico, le minigonne in tinta, le finiture cromate delle ...

NuovaL&K, anche Coupé LONG RANGE La nuova edizione, che prende il nome dai fondatori della Casa ceca ( Václav Laurin e Václav Klement ), sarà presto disponibile anche in Italia in ...Conto alla rovescia per il Porte Aperte che permetterà, sabato 20 e domenica 21 maggio, di conoscere da vicinoCoupé, primo Suv sportivo 100% elettrico di. Sviluppato sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen, il Suv sportivo viene proposto con batterie da 62 kWh o 82 kWh e trazione posteriore o ...Accanto ci saranno le stesse batterie offerte attualmente dallo, quindi dovrebbe assicurare senza problemi circa 600 km con una singola ricarica . Infine, il nuovo Elroq potrebbe avere ...

Nuova Skoda Enyaq L&K (2023), interni di lusso e più autonomia Motorbox

Optionals 4 ganci nel vano bagagli, 4 maniglie al tetto pieghevoli con ganci, 8 altoparlanti, Abbonamento agevolato per 1 anno alla tariffa DC Booster dell'app POWERPASS, Adaptive Lane Assistant, Airb ...Ma non solo, perché sono in programma anche gli attesi restyling dei SUV 100% elettrici, Enyaq ed Enyaq Coupè. Skoda, il futuro è verde: la strategia di Volkswagen per il suo marchio Una rivoluzione ...