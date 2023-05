Siviglia-Roma | invasione giallorossa a Budapest De Rossi ai tifosi | “Non posso rimediarvi i biglietti”

(Di martedì 23 maggio 2023) La finale di Europa League trasi avvicina e nella Capitale è ancora caccia ad uno dei quindicimilariservati aigiallo. Il sold out è scattato dopo poche ore, ma alcuni sostenitori non si rassegnano e cercano i modi più rocamboleschi per ottenere l’ambito tagliando. Tra i tanti metodi, a quanto pare, c’è anche il ricorso alle bandiere giallorosse. Daniele De, ex capitano e bandiera della, su Instagram ha scritto un post che sembra rivolto a tutti (tanti sembra) quelli che hanno provato a chiedergli un posto alla Puskas Arena: “Buongiorno a tutti – esordisce -, No, non hoper la finale di. Nonrimediarli, noncomprarne, ...

L'ex Legino sarà però senza dubbio uno dei grandi protagonisti della finale di Europa League che, il prossimo 31 maggio, laaffronterà a Budapest contro ilIl testimone: 'Ha detto che ha fatto il pieno di visualizzazioni' De Rossi , la figlia si diploma Per Daniele De Rossi laè sempre stata tra le cose più importanti. Subito dopo la famiglia, che ...Daniele De Rossi non ce la fa più. A, da giorni, ormai si cerca solo di avere un biglietto per la finale di Europa League a Budapest con ile quindi lo storico ex calciatore giallorosso è bersagliato di richieste da parte ...

In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, l’ex calciatore ha scritto: “No, non ho biglietti per la finale di Budapest”. “Non posso rimediarli, non posso comprarne, non ho agganci e ...via libera dalla commissione Patrimonio del Comune di Roma alla pubblica utilità 27 Apr Juventus-Siviglia, Allegri: “Farei giocare Pogba dall’inizio. Fallo su Rabiot Ho avuto paura” 11 Mag Segui ...