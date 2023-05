Sindaci irpini | D’Agostino il più ricco tra i 118 | nella top ten entra anche Gianluca Festa

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSingolare classifica per idei 118 comuniemersa a seguito della pubblicazione da parte de Ministro di economia e finanza delle dichiarazione dei redditi 2021, relativi all’anno precedente. La fascia tricolore più “ricca” tra i colleghiè l’imprenditore Angelo Antonioche, oltre a guidare il Comune di Montefalcione èPresidente dell’Avellino calcio. A seguire, al secondo posto Gerardo Galdo, sindaco di Pratola Serra, quindi a completare il podio un quasi merito tra Gerardo Santoli di Santo Stefano del Sole e Giancarlo Ruggiero di Mirabella Eclano.top tenil sindaco di Avellino,se distaccato ...

... proprietario dell'omonimo gruppo, è quindi il più ricco dei 118 primi cittadini. Sul podio ma distanti anche Gerardo Galdo, Gerardo Santoli e Giancarlo Ruggiero rispettivamentedi ...Nei diciassette comuniinteressati al mini test amministrativo l'affluenza è stata del 56 ... Singolare il dato sull'affluenza di Conza della Campania: cinque anni fa con tre candidati, ...Nei diciassette comuniinteressati al mini test amministrativo l'affluenza è stata del 56 ... Singolare il dato sull'affluenza di Conza della Campania: cinque anni fa con tre candidati, ...

I nuovi sindaci irpini tra ritorni eccellenti, new entry, partiti nelle ... anteprima24.it

La copertura della discarica di Difesa Grande torna di attualità ed è tema di interrogazione da parte del gruppo consiliare dei Moderati. Il capogruppo Marco la Carità ed i consiglieri Antonio Della C ...Tempi di spoils system in Rai, dopo la “rivoluzione” dei giorni scorsi messa in atto dal centrodestra. Giovedì ci sarà il valzer delle nomine ai posti di comando ed iniziano a fioccare le prime indisc ...