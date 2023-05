"L'importante era dare un messaggio di forza, uno sprono ad andare e aiutare". La foto diBaldini ha fatto ...Il bilancio delle ultime ore adel sindaco Gian Luca Zattini: una notte drammatica, in molte ...... Riforma Patto stabilità: la proposta della Commissione Ue: più tempo per ridurre il... I ...'La ditta che avrebbe dovuto realizzarli, la " Giovane Strada " di, è infatti stata ... il tempo necessario per potersi riorganizzare - dice l'assessore ai Lavori pubbliciImola - . Essere ...

Simone, a Forlì per "fare la mia parte": la disabilità non ferma gli aiuti - Luce Luce