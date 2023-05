Simeone e il caso Vinicius | «La Spagna non è un paese razzista»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 23 maggio 2023) Nella conferenza stampa in vista del match Espanyol-Atletico Madrid, il Choloha parlato dell’episodio di razzismo che ha visto coinvoltoJr domenica a Valencia. Il tecnico si è dapprima soffermato sulle misure da adottare nei confronti dei giovani tifosi che spesso sono responsabili di questi avvenimenti: «Tutto ciò che sta accadendo ci sta dando l’opportunità di fare le cose per migliorare. Questa è una situazione critica, succede sempre con ragazzi giovani che probabilmente non sanno nemmeno cosa stanno facendo. Ecco perché c’è una grande opportunità per dire che siamo arrivati qui e di vivere inin un modo diverso. E chi non vuole farlo, sia punito.» Sull’aumento di episodi di razzismo sui campi, il tecnico ha aggiunto: «Voglio rimanere su quello che è stato detto, possiamo aiutare tutti da qualsiasi posto ...