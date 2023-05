Si veste da Curriculum e gira tra le aziende di Roma per trovare lavoro

Sidae gira tra le aziende di Roma per trovare lavoro: Giacomo Sorrentino, 32 anni, una laurea, ...Giacomo Sorrentino, 32 anni, romano, ha dato vita al suovitae, letteralmente. In una campagna insolita e innovativa per trovare lavoro, Sorrentino si è vestito davitae, girando per le aziende e diventando un volto impossibile da ignorare. Come racconta Il Messaggero , questo atto di audacia e determinazione è la risposta alla lunga ricerca di lavoro ...Sul suovitae lo si legge chiaramente: laureato a Roma Tre nel 2016, master al PoliDesign di Milano nel 2017 e master alla Business School del Sole 24Ore. Quindi, ora che ha 32 anni, per trovare ...

Il laureato in Scienze della Formazione che “si veste” da curriculum e va a caccia di lavoro: “Così mi faccio notare” Orizzonte Scuola

