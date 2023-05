Si inietta il sangue del figlio 17enne per rimanere giovane

Questo controverso trattamento prevede trasfusioni dida donatori giovani a persone più anziane come tecnica antinvecchiamento. Eterna giovinezza, un mito tra scienza e... businessMa l'ultima trovata ha superato per eccentricità - e per rischi - ogni aspettativa: Johnson ha infatti deciso di iniettarsi un intero litro didel figlio 17enne per assicurarsi l'immortalità.Quest'ultimo ha a sua volta donato un litro del suoa suo padre di 70 anni. I ricercatori hanno ribadito ad Insider che la pratica potrebbe avere effetti collaterali molto pericolosi, come una ...

L'imprenditore Bryan Johnson si inietta un litro di sangue del figlio per non invecchiare Sky Tg24

L'ultima trovata di Bryan Johnson, un imprenditore statunitense ossessionato dalla ricerca dell'eterna giovinezza: iniettarsi il sangue del figlio. Una tecnica dagli effetti dubbi e che, secondo alcun ...La pratica potrebbe avere effetti collaterali molto pericolosi, come una forte reazione immunitaria. Come un novello Dorian Gray, Bryan… Leggi ...