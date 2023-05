Si inietta il sangue del figlio 17enne per non invecchiare | l’ultima trovata del milionario Bryan Johnson

(Di martedì 23 maggio 2023) Si èto ildelper non. Sembra l’inizio di un film di fantascienza ma è tutto vero. Protagonista della vicenda, imprenditore americano 45enne che da sempre è ossessionato dalla conquista della giovinezza. Aspetto quest’ultimo al quale l’uomo si è dedicati a pieno dopo aver acquisito nel 2012 Venmo per 26,2 milioni di dollari e poi, l’intero pacchetto azionario è stato acquisito da PayPal per oltre 800 milioni di dollari.siildelper restare giovane Sveglia presto, alle 5 del mattino, integratori, e una squadra di medici che lo segue ogni giorno rispettando una ferrea tabella di marcia. Ma ...

Al 17enne è stato prelevato un intero litro di(circa 1/5 del suo corpo) separato in parti, e poi il plasma è stato reinfuso in Bryan. Quest'ultimo ha a sua volta donato un litro del suo ...Quest'ultimo ha a sua volta donato un litro del suoa suo padre di 70 anni. Ovviamente non ci sono prove che suggeriscono che un tale scambio funzioni. Anzi, i ricercatori hanno ribadito a ...Il diabete è una patologia in cui la concentrazione dello zucchero nel(glicemia) aumenta ...in dispositivi a forma di penne con un tappo sotto al quale è presente un ago cheil farmaco ...

